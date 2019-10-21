Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Üçüncü ve son aşama olan sözlü mülakatlar 30 Ağustos - 12 Ekim'de gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının tarihi merak içinde araştırılıyor. Göreve başlama umuduyla araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine akın ediyor. Peki, bekçilik sınav souçları açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği konuşuluyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.