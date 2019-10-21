Memur olabilmek ülkemizde milyonların hayalidir. Ekim aynın son haftasına girdiğimiz şu günlerde Devlet Personel Başkanlığı (DPB) yeni iş ilanları yayınladı. DPB resmi internet sitesi üzerinden kurum ilanlarına ulaşabilirsiniz aynı zamanda haberimizde sizler için bu ilanları detaylandırdık. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar.

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