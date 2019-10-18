Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 18.10.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:25

yapacak! başvuru şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru için gerekli olan belgeler duyuruldu. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar şimdi başvuru şartlarını öğrenmek istiyor. İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

Nüfus Müdürlüğü memur alımı yapacak!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından memur alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda yer alan bilgilere başvurular 30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve www.nvi.gov.tr internet sitelerinde yer alan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na sınav duyurusu bölümünden rahatlıkla ulaşabilir. Peki, Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriNüfus Müdürlüğü memur alımı yapacak! Nüfus Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri