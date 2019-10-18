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  • 18.10.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:57

Adalet Akademisi 40 personel alımı yapacak! Adalet Akademisi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından 40 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile Türkiye Adalet Akademisinde çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. İşte başvuru şartları...

Adalet Akademisi 40 personel alımı yapacak!

Türkiye Adalet Akademisi'nde çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklamanın ardından şimdi vatandaşlar Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı hakkında araştırma yapıyor. İşte başvuru şartları ve istenen belgeler...

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLAR...

Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

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