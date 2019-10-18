Adalet Akademisi 40 personel alımı yapacak! Adalet Akademisi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Adalet Akademisi'nde çalıştırılmak üzere 40 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna açıktan atama ile personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklamanın ardından şimdi vatandaşlar Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı hakkında araştırma yapıyor. İşte başvuru şartları ve istenen belgeler...

BAŞVURU HAKKINDA DETAYLAR...

Belirtilen unvan için başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; 3 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilân edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

İLAN HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ