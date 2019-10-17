Kültür ve Turizm sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvuru nasıl yapılır? İşte alım yapılacak iller

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 120 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlanda başvuru süresi, genel şartlar, başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekline dair tüm detaylar paylaşıldı. Peki, Kültür ve Turizm sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilana dair bilgiler...

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b- Lisans düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

d- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.