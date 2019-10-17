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  • 17.10.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 11:11

Kamuya son dakika yapılacak! Memur ve personel alım şartları nedir?

Son dakika haberi: 2020 yılı için işsiz vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Bu bağlamda yapılacak. Kamu ve özel sektörün ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı , 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Peki 60 bin personel alımı başvuru şartları ne olacak? Memur ve personel alım şartları nedir?

Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak!

Son dakika haberi: Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 60 bin yeni personel alınacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir. Peki 60 bin personel alımı başvuru şartları ne olacak? Memur ve personel alım şartları nedir?

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