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  • 17.10.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 10:05

için heyecan dorukta! 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanacak?

ne zaman açıklanacak? Heyecanla beklenen bekçi alımlarında üçüncü ve son aşama olan sözlü mülakat işlemleri tamamlandı. Adaylar uzun zamandır hazırlandıkları sözlü mülakatların sonuçlarını bekliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, 30 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Göreve başlamak için sabırsızlanan adaylar, yazılı ve fiziki yeterlilik sınavının ardından katıldıkları sözlü mülakatların sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçların ne zaman açıklanacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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