Ekim ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde DPB güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alım başvuru şartları oldukça araştırılıyor. Dpb.gov.tr resmi internet sayfasında kadro ve pozisyonlar yer almaktadır. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar.

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