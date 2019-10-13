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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:33

14 Ekim'de şartsız memur ve personel alımı yapılacak

Kamuya ları ve personel alımları için yeni ilanlar geldi. Toplamda 6 bin 900 kişilik kadro ile puanı ile ve KPSS siz alım yapılıyor. İşte ilanlar. Ekim ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında başvuruları Ekim ayında başlayacak.

KPSS şartsız memur ve personel alımı yapılacak

Ekim ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde DPB güncel iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. KPSS'li KPSS şartsız memur ve personel alım başvuru şartları oldukça araştırılıyor. Dpb.gov.tr resmi internet sayfasında kadro ve pozisyonlar yer almaktadır. Kamuya yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere çeşitli onlarca pozisyon ile alım yapıyorlar.

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