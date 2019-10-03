Adaylar dikkat! İşte muvazzaf subay alımı başvuru şartları

TSK ve MSB personel temin sayfasında muvazzaf subay alımı yapılacak. Muvazzaf subay olmak isteyen adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu bağlamda muvazzaf subay adayları başvuruları 7 Ekim 2019 tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak yapacaklardır.

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