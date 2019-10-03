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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 15:27

Adaylar dikkat! İşte muvazzaf subay alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan subay alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin sayfası üzerinden subay alımı için beklenen açıklama yapıldı. İlanla ilgili bilgi edinmek isteyen adaylar muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte muvazzaf subay alım ilanına dair bilgiler...

Adaylar dikkat! İşte muvazzaf subay alımı başvuru şartları

TSK ve MSB personel temin sayfasında muvazzaf subay alımı yapılacak. Muvazzaf subay olmak isteyen adayların bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bu bağlamda muvazzaf subay adayları başvuruları 7 Ekim 2019 tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi olarak yapacaklardır.

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