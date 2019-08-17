POMEM alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Polis olmak isteyen yüz binlerce kişi internette POMEM alımları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuda yapılacak açıklamalar ise yakından takip ediliyor. POMEM alımı ne zaman yapılacak sorusu bu nedenle çok araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, POMEM alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son bilgiler...

25. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ayrıca Eylül ayınında 10 bin polis alımı ilanının yayımlanması bekleniyor.