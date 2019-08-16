Bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğün tarafından yapılan açıklamaya göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan PMYO'lara 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.