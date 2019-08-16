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  • 16.08.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 18:45

Son gün yaklaştı! 2 bin 500 polis adayı alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına () 2 bin 250'si erkek ve 250'si kadın olmak üzere toplamda 2 bin 500 polis adayı alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak adaylar ise alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

PMYO 2 bin 500 polis adayı alımı ne zaman yapılacak?

Bir süre önce Emniyet Genel Müdürlüğün tarafından yapılan açıklamaya göre Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan PMYO'lara 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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