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  • Son Güncelleme: 16.08.2019 22:22

ne zaman yapılacak? İşte ve sınav giriş yerleri

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Yapılan duyuruyla birlikte ne zaman yapılacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, nasıl alınır? İşte sınav giriş yerleri...

Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak?

Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav sonuçlarının ardından adayların merakla araştırdığı soruların başında bu soru yer alıyordu. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından mülakatlara dair detaylar paylaşıldı. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte sınav giriş yerleri...

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından​ yapılan duyuruda şu bilgiler yer alıyor;

"2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

SINAV GİRİŞ BELGELERİ VE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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