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  • 16.08.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 09:10

2019/4 tercihleri! İşte ve detayı

'nın 2019/4 ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için 7 Ağustos 2019 tarihinde başlayan tercih süreci, saat 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih ücretini yatırmayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı memur alımı işlemleri KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak olup den gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 tercihleri ile alınacak. Sağlık Bakanlığı için mülakat yapılmayacak. Alımlar Ölçme, Seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı tarafından KPSS Puan sıralamasına göre yapıldığı için adaylara herhangi bir mülakat yapılmaksızın kadroya atanma şansı yakalayacaklardır.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2019/4 ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için 7 Ağustos 2019 tarihinde başlayan tercih süreci, 21 Ağustos saat 23.59 itibariyle sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, adayların tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM şifreleriyle yapabileceğine dikkat çekilirken, tercih öncesi kılavuzun mutlaka okunması gerektiğine vurgu yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı memur alımı işlemleri KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak olup ÖSYM den gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 tercihleri ile alınacak. İşte kadrolar ve başvuru ücreti yatırıma detayı

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