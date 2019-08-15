Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2019/4 ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için 7 Ağustos 2019 tarihinde başlayan tercih süreci, 21 Ağustos saat 23.59 itibariyle sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, adayların tercih işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM şifreleriyle yapabileceğine dikkat çekilirken, tercih öncesi kılavuzun mutlaka okunması gerektiğine vurgu yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı memur alımı işlemleri KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak olup ÖSYM den gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 tercihleri ile alınacak. İşte kadrolar ve başvuru ücreti yatırıma detayı