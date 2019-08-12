Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı ilanı yayımlandı. Bu nedenle başvuru yapacak olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı nasıl olacak? İşte alım sürecine dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.