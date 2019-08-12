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  • 12.08.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 20:05

12 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Branş dağılımı nasıl olacak?

Bu yıl içerisinde 'nda istihdam edilmek üzere toplamda 29 bin personel alımı yapılacak. Bakanlığa ilk etapta 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Bu nedenle başvuruda bulunacak olan vatandaşlar başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı nasıl olacak? İşte personel alımına dair merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 12 bin sözleşmeli sağlık personel alımı ilanı yayımlandı. Bu nedenle başvuru yapacak olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Branş dağılımı nasıl olacak? İşte alım sürecine dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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