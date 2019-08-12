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  • 12.08.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 20:34

KKK ve uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman? Güncel ilanları var mı?

Hayalindeki mesleği icra etmek yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Komutanlık bünyesinde yapılacak olan alımlar merakla bekleniyor. Özellikle başvuruları merak ediliyor. Peki, KKK ve uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? nelerdir?

KKK uzman çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl belirli tarihler arasında personel alımı yapılmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce kişi MSB tarafından yayımlanan ilanlar merakla takip ediliyor. Peki, şu anda komutanlık tarafından yayımlanan güncel ilanlar var mı? İşte o sorunun yanıtı...

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ İLANLARI VAR MI?

Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak aşağıda linke tıklayarak Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan başvuru sayfasındaki detayları inceleyebilirsiniz.

KKK PERSONEL ALIMI HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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