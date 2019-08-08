Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak? Jandarma Genel Komutanlığı 2019-1 uzman erbaş alımında 2. grup aşaması tamamlandı. Temmuz ayında sona eren mülakatların ardından 3. grup aşaması için araştırmalar hız kazandı. Peki, Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak? 2019 JGK 3. grup tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 3. GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3. grup çağrısı bekleniyor. 2. grup aşaması Temmuz ayında sona ermişti. Şimdi 3. grup aşaması bekleniyor. 3. grup aşamasının ne zamana açıklanacağı henüz belli olmasa da ağustos ayı içerisinde duyuru yapılacağı biliniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

ADAYLAR SEÇİM AŞAMASINDA ELENİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı 2019-1 uzman erbaş alımında 2. grup seçim aşamaları tamamlandı. Mülakatların tamamlanmasının ardından seçim aşamalarına giren adaylar sosyal medya hesaplarından 1. grupta olduğu gibi 2. grupta da birçok kişinin seçim aşamalarında elendiği söylüyorlar.

EN ÇOK ELEME SPOR MÜLAKATINDA

KPSS puanı ile ve KPSS 'siz seçim aşamalarına çağrılan uzman erbaş adayları aşağıdaki aşamalardan geçiyor:

Ön sağlık muayenesi:

Yazılı sınav (KPSS puanı olan adaylar yazılı sınava alınmıyor.)

Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi):

Mülakat Sınavı:

Sağlık Aşaması.

Ön sağlık aşamasında az sayıda adayın elendiği belirtilirken yazılı sınavda hemen hemen tüm adayların başarılı olduğu bildirildi.

Bu aşamaları geçen adaylar , spor aşamasına alınmaktadır. Spor aşamasında adaylar 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik ve barfiksten aşağıdaki dereceleri yapmak zorunda.