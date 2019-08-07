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  • 07.08.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 11:01

ÖSYM duyurdu! ? KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile ÖABT sonuç takvimi...

2019 KPSS sınavları tamamlandı. ÖSYM tarafından 14 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 20-21 Temmuz'da Alan Bilgisi, 28 Temmuz'da ise ÖABT sınavları gerçekleştirildi. Şimdi ise sıra sonuçlarda. ÖSYM sonuçların açıklanacağı takvimi duyurdu. Peki, ? İşte detaylar...

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 20-21 Temmuz'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT 28 Temmuz'da gerçekleştirildi.. Sınava katılan kamu personeli adayları sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Peki, KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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