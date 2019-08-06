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  • 07.08.2019 01:21
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 01:21

tercihleri başladı! Tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımlarının tercihleri 7 Ağustos itibariyle başladı. İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere çeşitli branşlarda personel alımı yapılacak. Şimdi başvuru yapacak tercihleri nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, nereden yapılır? İşte tercihlere dair merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı!

Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı için için başvuru tarihleri merakla araştırılıyordu. Başvuruda bulunacak olan adayların beklediği tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

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