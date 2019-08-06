Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı için için başvuru tarihleri merakla araştırılıyordu. Başvuruda bulunacak olan adayların beklediği tercih işlemleri bugün başladı. Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilen detaylar...

TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.