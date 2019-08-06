2019 polislik başvuru süreci devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 5 Ağustos'ta başlayan önlisans polislik başvuruları için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Peki, 2019 polislik başvuruları ne zaman bitiyor? PMYO önlisans polis alımı başvuru şartları neler? İşte ayrntılar...

2019 POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Ağustos'ta başlayan başvurular 19 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak oluşturabilecekler.

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Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)