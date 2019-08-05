2019 yılı PMYO polis alımı başvurusu 5 Ağustos 2019 günü yani bugün başladı. Polis olmak isteyen gençler, başvurularını Polis Akademisi resmi internet sayfası aracılığıyla yapacak. Polis alımında toplam sayı 2500 olarak açıklandı. Bu sayının 250 'sı kadın adaylar arasından, 2 bin 250 'si erkek adaylar arasından yapılacak. 2500 aday belirlenecek ve Türkiye genelinde bulunan PMYO 'larda eğitime alınacak.

PMYO POLİS ALIM BAŞVURUSU BAŞLADI

2019 yılı PMYO polis alımı başvurusu 5 Ağustos 2019 günü başlıyor. Polis olmak isteyen gençler, başvurularını Polis Akademisi resmi internet sayfası aracılığıyla yapacak.