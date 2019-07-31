JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda JÖH ve PÖH alımı en çok dört gözle beklenen mevzuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara bakılırsa nedir, eğitimleri iyi mi oluyor benzer biçimde sorulara cevap vermeye çalıştık.