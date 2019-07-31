Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 01.07.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:38

ve alımı için meraklı bekleyiş sürüyor

2019 yılı içerisinde () tarafından gerçekleştirilecek olan polis alımı ne zaman olacak sorusu polis adayları tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. (EGM) tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor.

JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu bağlamda JÖH ve PÖH alımı en çok dört gözle beklenen mevzuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara bakılırsa nedir, eğitimleri iyi mi oluyor benzer biçimde sorulara cevap vermeye çalıştık.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriJÖH ve PÖH alımı için meraklı bekleyiş sürüyor
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri