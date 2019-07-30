Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme masası kuruluyor. 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri, heyecanla bekleniyor. Memur konfederasyonları ve sendikalar, pek çok taleple masaya oturuyor. İşte taleplerden bazıları; Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulsun ya da kamu görevlilerine 754 lira kreş yardımı yapılsın. Giyecek yardımının kapsamı genişletilsin. Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 lira giyim yardımı verilsin. Peki memur kreş yardımı başvuru şartları nedir? Memura 754 TL kreş yardımı nasıl alınır?