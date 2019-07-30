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  • 30.07.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:00

CTE 300 idare memuru alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak?

'na 300 idare memuru alımı yapılacak. 35 yaşını doldurmamış adayların başvurabileceği idare memurluğuna başvuru şartları belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı CTE idare memuru alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı CTR memur alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

Adalet Bakanlığı 300 memur alımı yapıyor! İşte şartlar...

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından 300 idare memuru alımı yapılacağı bildirildi. Sözlü sınav ve mülakat ile yapılacak memur alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvuru ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Adalet Bakanlığı CTE idare memuru alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı CTR memur alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın takvimine göre başvurular 19 Ağustos - 2 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav ve mülakata KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere bin 500 kişi çağrılacak.

Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden "www.cte.adalet.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

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