KPSS 2019/1 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte tercihlere ilişkin sayısal bilgilerde paylaşıldı. Buna göre, ortaöğretim düzeyinde 14 bin 81, ön lisans düzeyinde 18 bin 564, lisans düzeyinde 61 bin 645 aday tercih yaptı. Ortaöğretimde 130, ön lisans da 254, lisans da 630 aday yerleşti. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS memur yerleştirme sonuçları en küçük ve en büyük puanlar kaç? İşte 2019 KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS 2019/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Tercih yapan adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.

KPSS 2019/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)