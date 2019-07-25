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  • 25.07.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 21:41

personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru nasıl yapılacak, şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, personel alım sürecinin ilk etabında 6 bin 829 hemşire, bin ebe ve 3 bin sağlık memuru olmak üzere odyolog, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi gibi alanlarda alım yapılacağını belirtmişti. Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından personel alımı hakkındaki detayları yakından takip ediyor. Peki, yapılacak? Sağlık Bakanlığı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman?

2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda 29 bin 689 personel istihdam edilecek. Bu nedenle başvuru yapacak olan birçok kişi Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.

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