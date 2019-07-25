2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı'nda 29 bin 689 personel istihdam edilecek. Bu nedenle başvuru yapacak olan birçok kişi Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.