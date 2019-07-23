24. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 24. dönem kapsamında polis alımı yapılacak. Ön sağlık kontrolü aşaması ve fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar sözlü sınava katılacaklar. Peki, 4. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2019 24. Dönem POMEM polis alımı ne zaman? İşte merak edilenler....

24. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

24. Dönem POMEM sözlü mülakatların ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından daha önce yapılan duyuruda, "Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamalarından başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır." denildi.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.