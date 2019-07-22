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  • 22.07.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 12:41

Jandarma subay öğrenci alımı için son günler! 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma tarafından geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilanda Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılaşması amacıyla toplam 220 erkek öğrenci alımı yapılacağı bildirilmişti. 1 Temmuz'da başlayan başvuru sürecinde son günlere girildi. Peki, Jandarma Subay öğrenci alımı başvuru işlemleri ne zaman bitiyor? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler?

Jandarma subay öğrenci alımı için son günler!

Jandarma subay öğrenci alımı için geri sayım başladı. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından yapılan subay öğrenci alımı için başvuru yapacak öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yayınlanan ilana göre başvuru süreci daralıyor. Peki, Jandarma Subay öğrenci alımı başvuru işlemleri ne zaman bitiyor? 2019 JGK subay alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylar...

JANDARMA SUBAY ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

1 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri 26 Temmuz'da sona erecek.

Adaylar başvurularını, https://vatandas.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

Başvuru ile ilgili tüm detaylar için diğer sayfaları ziyaret edin.

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