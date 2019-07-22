KPSS 2019/1 tercih işlemleri 9-18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Kamuya personel olarak atanabilmek için ÖSYM'nin gerçekleştirdiği 2018-KPSS'ye katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tercihlerin tamamlanması ile birlikte gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

2019/1 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2019/1 tercih sonuçlarınıın açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Ancak, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bir tarih belirtilmedi.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarıda bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler.