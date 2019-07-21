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  • 22.07.2019 01:26
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 01:26

başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 56 sürekli işçi alımı yapılacak. Şoför, aşçı, temizlik görevlisi, kaloriferci, güvenlik görevlisi ve yer gösterici alınacak. Alımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Konya ve Diyarbakır illerinde yapılacak. Peki, başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı!

İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

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