İŞKUR aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları 22-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.