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  • 20.07.2019 13:03
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 13:03

açıklandı mı? 2019 GSB 3243 personel alımı mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB mülakatlarının tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar heyecanla sonuçlar için bekleyişini sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 3 bin 243 personel alımı için bekleyişte olan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, açıklandı mı? GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar heyecanla bekleniyor. İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel ataması yapabilmek için başvurular alınmış, sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. Sözlü mülakat ise 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra sınav sonuçlarında. Peki, 2019 GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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