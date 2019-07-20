GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar heyecanla bekleniyor. İŞKUR aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 personel ataması yapabilmek için başvurular alınmış, sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. Sözlü mülakat ise 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra sınav sonuçlarında. Peki, 2019 GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? GSB mülakat sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.