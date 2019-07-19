82. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, 30 Haziran'da sınava katıldılar. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, 82. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 82. Dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

82. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Heyecanla beklenen sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlanan takvime göre, sonuçlar bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden Sınav İşlemleri kategorisine tıklayarak, 'Sonuçlar' sekmesi altından sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.