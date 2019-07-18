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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 21:06

EGM müjdeyi verdi! 13 Temmuz 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bekçilik yazılı sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Bekçi adayları 13 Temmuz'da katıldıkları sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Peki, 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 2019 yılı 1. dönem ve 2. dönem bekçi alımı için sınav 13 Temmuz'da yapılmıştı. Uzun süredir hazırlık içinde olan adaylar 13 Temmuz'da katıldıkları sınavın sonuçları için bekleyişe geçti. Yayınlanan takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, 2019 Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 bekçilik yazılı sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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