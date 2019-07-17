EGM'den müjdeli haber geldi! 82. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirildi. Son zamanların en çok ilgi duyulan meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi alımı için her sene belirli dönemlerde sınavlar yapılıyor. Bu sene 82. Dönem sınavına katılan adaylar sonuçlara kilitlendi. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir?

82. Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen 82. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik mesleğini icra etmek isteyen adaylar gözlerini bakanlıktan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar... 82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvime göre, Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

TÜM MANŞETLER