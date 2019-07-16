Bekçi olmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları yakından takip ediliyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlara başvuru şartları da merak ediliyor. Peki,

İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARI

Güncel bekçi alımı ilanları İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanmaktadır. İlanda son başvuru tarihleri ve şartları da yer almaktadır. İŞKUR bekçi ilanlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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