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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 22:03

ilanlarına başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi illere bekçi alınacak?

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Yayımlanan ilanlarla özel sektörde istihdam edilmek üzere bekçi alımları yapılıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, nelerdir? Hangi illere bekçi alımı yapılacak?

İŞKUR bekçi alımı başvuruları ne zaman?

Bekçi olmak isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları yakından takip ediliyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlara başvuru şartları da merak ediliyor. Peki,

İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARI

Güncel bekçi alımı ilanları İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanmaktadır. İlanda son başvuru tarihleri ve şartları da yer almaktadır. İŞKUR bekçi ilanlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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