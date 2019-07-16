GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği personel alımı başvurularının ardından sözlü sınav 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Sonuçların henüz açıklanmaması adaylar heyecan yarattı. Peki, 2019 GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB mülakatları için sonuç tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2019 GSB mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.