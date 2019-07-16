Adalet Bakanlığı'na 4 bin 424 adet personel alımı yapılacak. 1 Temmuz'da başlayan başvuru işlemleri bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün (16 Temmuz) sona eriyor. 3 bin 71 sözleşmeli zabıt katibi, bin 169 sözleşmeli mübaşir, 96 sözleşmeli şoför, 58 sözleşmeli teknisyen ve 30 sözleşmeli aşçı olmak üzere toplam 4 bin 424 personel alımı için şartlar neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular bugün sona eriyor. Başvuru işlemleri, kılavuzda yer alan listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekiyor.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP'tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.