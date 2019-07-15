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  • 15.07.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 22:17

başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne (CTE) 6 bin 743 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları...

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı başvuruları 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar şimdi başvuru tarihlerini araştırıyor. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sürecinde sona gelindi. Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

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