Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı başvuruları 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar şimdi başvuru tarihlerini araştırıyor. Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sürecinde sona gelindi. Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.