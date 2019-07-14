Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Başvuruda bulunacak vatandaşlar şimdi "DKK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?" ve "DKK uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte DKK uzman erbaş alımı başvuru şartları...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir. Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları T.C.Kimlik numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.



Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte internet üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

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