Bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı 13 Temmuz'da 1. dönem saat 09.00'da ve 2. dönem saat 14.00'de başlayacak. Bekçilik sınavına katılacak adaylar, sınavda bir aksilik yaşamamak için sınavın detaylarını araştırmaya başladı. MEB ise yayınladığı kılavuzda bekçi adaylarına dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulundu. Peki, 2019 bekçilik sınavı için gerekli belgeler neler? bekçilik sınavında kalem silgi verilecek mi? İşte bekçilik sınavına girerken yanında bulunması gerekenler...

BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Bekçilik sınavında kalem ve silgi verilmeyecek. Sınava katılacak adayların, sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulundurmaları gerekiyor.

BEKÇİLİK SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi 2 amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır,

* Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

* Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi)ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

* Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan adaylar, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.