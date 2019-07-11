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  • Son Güncelleme: 11.07.2019 20:05

ne zaman? Hangi kadrolara alım var? Başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıklanmıştı. Yapılan duyurunun ardından kamuda görev almak isteyen vatandaşlar ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımında hangi kadrolara alım yapılıyor? nelerdir? İşte personel alım sürecine dair bazı bilgiler...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı'nın personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

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