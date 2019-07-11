Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı'nın personel alımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusu merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.