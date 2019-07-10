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  • 10.07.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 15:15

için tarih belli oldu mu? 2019 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR aracılığıyla başvurusu alınan personel alımı için sözlü sınav 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Sınava tabi tutulan adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, için tarih belli oldu mu? 2019 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? Binlerce vatandaş bu soruya yanıt aramaya devam ediyor. Daha önce duyurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 personel alımı için 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilen sözlü sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, GSB mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? 2019 GSB sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

Bakanlık tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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