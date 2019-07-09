Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 09.07.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 13:02

? 2019 EGM sorgulama ekranı

Bekçilik yazılı sınavına sayılı günler kala, bekçi adayları heyecanlı bekleyişe geçti. MEB tarafından sınav giriş yerlerinin yayınlanmasının ardından sınav tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, ? nasıl öğrenilir? Bekçilik sınav konuları neler?

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan bekçilik yazılı sınavının giriş yerleri geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden adaylar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Bekçilik sınav konuları neler? İşte 2019 bekçilik yazılı sınavının ayrıntıları...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.

Bekçilik yazılı sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2019 EGM Bekçilik sınav giriş yerleri sorgulama ekranı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri