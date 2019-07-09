Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan bekçilik yazılı sınavının giriş yerleri geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden adaylar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Bekçilik sınav konuları neler? İşte 2019 bekçilik yazılı sınavının ayrıntıları...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00'da uygulanacak.

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınav 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de uygulanacak.

Bekçilik yazılı sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacak.