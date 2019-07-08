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  • 08.07.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 23:30

yapacak! Alım şartları nelerdir? Atamalar ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sağlık personellerine 12 bin sözleşmeli personel atamasının müjdesini verdi. 2019 yılı içerisinde yapılacak olan 29 bin 689 personel alımında ilk olarak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacak. başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı atamaları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımının müjdesini sağlık personelleriyle paylaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı. Şimdi merakla araştırılan sorular arasında Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.

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