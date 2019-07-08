Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı 29 bin 689 personel alımının müjdesini sağlık personelleriyle paylaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıkladı. Şimdi merakla araştırılan sorular arasında Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını belirtti.