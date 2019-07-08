GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak 3 bin 243 personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen sözlü sınavlar 6-17 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınavların tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 GSB mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.