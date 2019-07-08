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  • 08.07.2019 16:20
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 16:20

ne zaman açıklanacak? 2019 tarihi belli oldu mu?

, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımı için 6-17 Mayıs'ta mülakatlar gerçekleştirilmişti. Aradan geçen iki ayın ardından adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, ? 2019 tarihi belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak 3 bin 243 personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen sözlü sınavlar 6-17 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Sınavların tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 GSB mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Ancak, sonuçlar henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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