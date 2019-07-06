12 bin sağlık personeli ataması yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca yaptğı açıklamada, ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacağını bildirdi. Peki, 2019 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 12 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel ataması için ilanın bir ay içinde yayınlanacağı bildirildi. Atamalar, KPSS puanıyla yapılacak. Temmuz ayı içerisinde yayınlanması beklenen ilan ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.