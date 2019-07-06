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  • 06.07.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 11:45

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! 2019 ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamasının yapılacağı müjdesini verdi. Daha önce duyurulan 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması gerçekleştirilecek. Peki, 2019 ?

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

12 bin sağlık personeli ataması yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Koca yaptğı açıklamada, ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması yapılacağını bildirdi. Peki, 2019 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 12 bin yeni sağlık personeli ataması yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel ataması için ilanın bir ay içinde yayınlanacağı bildirildi. Atamalar, KPSS puanıyla yapılacak. Temmuz ayı içerisinde yayınlanması beklenen ilan ile ilgili detaylar netleştiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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