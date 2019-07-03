KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 2019 KPSS sınavları temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların uzun süredir hazırlandıkları sınav için geri sayım başlarken, adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini araştırmaya başladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2019 KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sınav giriş yerleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanmaktadır. Buna göre, 2019 KPSS sınav giriş yerlerinin bu hafta en geç önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM, KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili duyuru yayınlar yayınlamaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

2019 KPSS SINAV TARİHİ

2019 yılında KPSS sınav tarihleri şu şekilde olacak: