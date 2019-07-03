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  • 03.07.2019 22:47
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 22:47

KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde yer alan komutanlıklara her yıl personel ihtiyacına göre alımlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşlar ise personel alımlarıyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımları bu nedenle merakla araştırılıyor. Peki, KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte uzman erbaş alım sürecine ilişkin detaylar....

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

5 Şubat 2019 tarihinde başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihinde son bulmuştu. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre sözleşmeli uzman erbaş alımında ek sınav yapılacağı açıklanmıştı.

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