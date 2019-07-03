KKK JGK uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte uzman erbaş alım sürecine ilişkin detaylar....

UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

5 Şubat 2019 tarihinde başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihinde son bulmuştu. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan duyuruya göre sözleşmeli uzman erbaş alımında ek sınav yapılacağı açıklanmıştı.