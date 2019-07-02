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  • 03.07.2019 00:53
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 00:53

ne zaman? CTE personel alımı başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı tarafından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 6 bin 743 personel alımı yapılacak. Şimdi ne zaman yapılacak. Peki, CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı şartları...

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 6 bin 743 personel alımı başvuruları başladı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI 6 BİN 743 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.

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