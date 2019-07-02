Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) 6 bin 743 personel alımı başvuruları başladı. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI 6 BİN 743 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını belirtildi.