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  • 01.07.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 15:34

sonuçları açıklandı mı? Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? SÇP ne kadar sürecek?

sonuçları için öğrenciler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Üniversite öğrencilerinin yaz dönemi boyunca mesleki niteliklerini geliştirebilmeleri için gerçekleştirilecek olan Sosyal Çalışma Programı'nın sonuçları için detaylar belli oldu. Peki, ? Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? SÇP ne kadar sürecek?

İŞKUR SÇP sonuçları açıklandı mı?

İŞKUR SÇP sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR tarafından 25-28 Haziran tarihleri arasında başvurusu alınan Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapan öğrenciler, sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçti. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin katılım sağlayabileceği SÇP'nin sonuç tarihi belli oldu. Peki, İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlayacak? SÇP ne kadar sürecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

İŞKUR SÇP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Haziran'da sona eren İŞKUR SÇP'nin sonuçları için öğrenciler araştırmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışacak öğrenciler 5 Temmuz 2019 tarihinde elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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