İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR tarafından 25 Haziran'da başlayan Sosyal Çalışma Programı başvuruları 28 Haziran'da sona erdi. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabildiği SÇP'nin sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlıyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR SÇP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR'un SÇP programına katılacak öğrencilere günlük 67 TL ödeme yapılacak. Başvuru yapan öğrenciler sonuç tarihini araştırıyor. Ancak, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçların, Temmuz ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.